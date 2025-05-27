Аргентина призвала возобновить спор с Великобританией о Мальвинских островах

Фолклендские (Мальвинские) острова, находящиеся в юго-западной части Атлантического океана, на протяжении 200 лет остаются предметом территориального спора между Аргентиной и Великобританией. В апреле 1982 года между ними вспыхнул вооруженный конфликт, в котором Аргентина потерпела поражение. В марте 2013 года на референдуме большинство жителей островов проголосовали за сохранение статуса территории под управлением Великобритании. Аргентина не признала итоги этого голосования.