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«Найдут и убьют»: Экс-советник Пентагона рассказал, почему Зеленский боится мира

Экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной в настоящее время невозможно, поскольку главарь киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в прекращении конфликта. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей.

Источник: Life.ru

В социальной сети Х Макгрегор отметил, что на сегодняшний день шансы на сделку с Россией фактически равны нулю. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.

«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют», — считает экс-советник Пентагона.

Полковник добавил, что после завершения конфликта главарь киевского режима может оказаться главной целью для устранения со стороны недовольных, ведь его руководство привело страну к тяжёлым человеческим и экономическим потерям.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что президент США Дональд Трамп рассматривает вариант предложения российскому лидеру Владимиру Путину восстановить экономические связи России с международным сообществом в обмен на прекращение огня. При этом в Белом доме не исключают, что Вашингтон может вовсе не участвовать в возможных переговорах.