«Найдут и убьют»: Экс-советник Пентагона рассказал, почему Зеленский боится мира

«Честно говоря, я не верю, что на данный момент есть шанс на сделку с Россией и Украиной по одной причине. Если вы были бы на месте Зеленского, то худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта. Скорее всего они его найдут и убьют», — считает экс-советник Пентагона.