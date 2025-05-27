Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья

И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году. Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, а ведь именно российский контингент остановил военное столкновение и гибель людей в 1992 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом.