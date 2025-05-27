Посол России в Молдавии назвал условия ухода миротворцев из Приднестровья

КИШИНЕВ, 27 мая — РИА Новости. Уход российских миротворцев из Приднестровья возможен в случае прогресса переговоров по урегулированию конфликта в этом регионе, рассказал РИА Новости посол России в Кишиневе Олег Озеров.
Ранее президент Молдавии Майя Санду заявляла о готовности оказать финансовую помощь ПМР в условиях энергокризиса только после вывода с территории непризнанной республики российских военных. А спикер парламента Молдавии Игорь Гросу утверждал, что миротворческую миссию следует заменить гражданской миссией под контролем ООН или ЕС.
«Вопрос о выводе российского контингента уже обсуждался раньше. Более того, российская сторона никогда не говорила о том, что он не будет выведен. Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — отметил Озеров.
Российский посол напомнил о международно признанном формате «5+2», который сложился в течение всего периода урегулирования приднестровского кризиса. Дипломат пояснил, что в его основе лежит соглашение 1992 года, в рамках которого Россия выступает не просто посредником, но и гарантом урегулирования.
И наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты в 1992 году. Если вынуть краеугольный камень из этого процесса, а ведь именно российский контингент остановил военное столкновение и гибель людей в 1992 году, то, конечно, ничего хорошего из этого не выйдет. Необходимо полноценное восстановление переговорного процесса и обеспечение условий урегулирования взаимоотношений между левым и правым берегом, между Приднестровьем и официальным Кишиневом.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских и 355 молдавских. Контингент несет службу на 15 стационарных постах и КПП, которые размещены на ключевых участках зоны безопасности.
В соответствии с молдавско-российским соглашением о принципах мирного урегулирования приднестровского конфликта от 21 июля 1992 года образовалась Объединенная контрольная комиссия (ОКК). В нее входят делегации Молдавии, Приднестровья и России, а также представители миссии ОБСЕ и Украины. ОКК контролирует ситуацию в зоне безопасности на Днестре, а также координирует деятельность совместных миротворческих сил в регионе.
Приднестровье, 60 процентов жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма республика присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки Кишинева решить проблему силой, ПМР стала фактически неподконтрольной ему территорией.