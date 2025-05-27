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ЦТАК: в Пхеньян прибыла делегация МВД России

В аэропорту группу российских чиновников встречали замминистра народной безопасности КНДР и посол РФ в этой республике.

Источник: Аргументы и факты

Делегация МВД России во главе с заместителем руководителя ведомства Виталием Шуликом прибыла 26 мая в столицу КНДР город Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

В аэропорту группу российских чиновников встречали замминистра народной безопасности республики Ли Сон Чхоль и посол РФ в этой стране Александр Мацегора.

Также стало известно, что, в свою очередь, в Россию отправился глава министерства госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Он должен принять участие в 13-й международной встрече представителей высших органов власти, отвечающих за вопросы безопасности.

Напомним, 21 мая заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко проинформировал, что в ближайшее время состоится визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Северокорейского лидера ранее пригласил российский президент Владимир Путин.