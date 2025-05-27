ЦТАК: в Пхеньян прибыла делегация МВД России

Делегация МВД России во главе с заместителем руководителя ведомства Виталием Шуликом прибыла 26 мая в столицу КНДР город Пхеньян, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В аэропорту группу российских чиновников встречали замминистра народной безопасности республики Ли Сон Чхоль и посол РФ в этой стране Александр Мацегора.
Также стало известно, что, в свою очередь, в Россию отправился глава министерства госбезопасности КНДР Ли Чхан Дэ. Он должен принять участие в 13-й международной встрече представителей высших органов власти, отвечающих за вопросы безопасности.
Напомним, 21 мая заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко проинформировал, что в ближайшее время состоится визит лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Россию. Северокорейского лидера ранее пригласил российский президент Владимир Путин.