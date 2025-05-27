«Пусть ожидают»: в РФ пригрозили нанести удар по хранилищу ракет Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия. После этого в СМИ появились сообщения, что Украина может получить от Запада ракеты Taurus дальностью до 1000 км. Aif.ru выяснил, как это отразится на ходе мирных переговоров и каким будет наш ответ.