«Пусть ожидают»: в РФ пригрозили нанести удар по хранилищу ракет Taurus

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность поставленного Украине оружия. После этого в СМИ появились сообщения, что Украина может получить от Запада ракеты Taurus дальностью до 1000 км. Aif.ru выяснил, как это отразится на ходе мирных переговоров и каким будет наш ответ.
Запад не хочет мирных переговоров.
Депутат Госдумы Алексей Чепа в разговоре с aif.ru отметил, что заявление Мерца указывает на желание Европы продолжать украинский конфликт.
«Европу не устраивает мирный договор в целом. Мы об этом говорили изначально. И они делают все возможное, чтобы этот договор не был реализован», — сказал Чепа.
Генерал-майор авиации Владимир Попов добавил, что решение по снятию ограничений на дальнобойность поставляемого Украине оружия приведет лишь к накалу ситуации в зоне СВО.
«Это еще один шаг к тому, чтобы усилилась милитаризация Вооруженных сил Украины, соответственно, накал страстей и боевых действий будет возрастать. И это несмотря на то, что президент США Дональд Трамп настаивает на том, что должны идти мирные переговоры», — отметил Попов.
Сколько ракет может получить Украина.
Издание Clash Report утверждает, что Германия может передать Украине от 100 до 150 крылатых ракет Taurus дальностью до 1000 км.
При этом Попов считает, что Германия вряд ли отправит Киеву ракеты в таком количестве.
«На вооружении в Германии находится всего около 600 ракет Taurus. Отдать 15−20% кому-то — это надо совсем с головой не дружить, потому что им эти ракеты могут понадобиться в любое время», — сказал эксперт.
Заслуженный летчик РФ добавил, что для наших систем ПВО налет ракет Taurus не станет чем-то внезапным.
Киеву следует ждать ответный удар.
Россия не оставит без ответа соответствующее решение Запада. Чепа назвал отказ от ограничений по дальнобойности для поставляемого Киеву оружия опасным действием.
«Они должны понимать, что ответный удар будет нанесен не только по месту расположения (ред. — дальнобойного оружия), но и по центру принятия решений», — сказал парламентарий.
Генерал Попов отметил, что Россия зеркально ответит в случае применения Украиной ракет Taurus или иных дальнобойных ракет.
«Если будет нанесен удар Taurus, мы адекватно ответим своими дальнобойными силами. Пусть ожидают прилет “Орешника” где-то по арсеналу хранения боеприпасов не только на Украине», — сказал Попов.