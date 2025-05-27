NYT: Трамп пытается дистанцироваться от конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп демонстрирует признаки желания дистанцироваться от ситуации на Украине. Об этом сообщает The New York Times.
В статье подчеркивается, что его последние заявления и поведение указывают на склонность избегать активного участия в процессе урегулирования конфликта.
Авторы напомнили о недавних высказываниях вице-президента Джей Ди Вэнса, который заявил, что США готовы выйти из переговорного процесса по Украине при необходимости.
Источник издания сообщил, что Трамп не собирается оказывать давление на Москву или вводить жесткие санкции против России. По его словам, президент ясно дал понять, что не намерен предпринимать меры, способные усугубить конфликт.
Ранее сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин объяснил желание Трампа выйти из переговоров усталостью от Украины, а также ответил на вопрос, стоит ли после этого ожидать эскалации конфликта.