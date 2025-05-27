В результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 80 человек

А ранее спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков встретился с вице-президентом Палестины Хусейном аш-Шейхом для обсуждения урегулирования конфликта. Аш-Шейх выразил признательность России за её поддержку палестинского народа. Сафронков, в свою очередь, подтвердил неизменную позицию российского руководства в отношении Палестины, подчеркнув историческую глубину отношений между двумя странами.