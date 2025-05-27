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В результате израильских ударов в секторе Газа погибли более 80 человек

В течение последних суток в секторе Газа в результате израильских ударов погибли не менее 81 человека. Об этом информирует телеканал Al Jazeera.

Источник: Life.ru

Взрыв. Видео © X / Aira Yumna.

По предоставленным данным, 53 жертвы приходится на город Газа. Военные Израиля продолжают наносить удары по пригородам этой территории, а также по населённому пункту Хан-Юнис, расположенному на юге анклава.

А ранее спецпредставитель МИД РФ по ближневосточному урегулированию Владимир Сафронков встретился с вице-президентом Палестины Хусейном аш-Шейхом для обсуждения урегулирования конфликта. Аш-Шейх выразил признательность России за её поддержку палестинского народа. Сафронков, в свою очередь, подтвердил неизменную позицию российского руководства в отношении Палестины, подчеркнув историческую глубину отношений между двумя странами.