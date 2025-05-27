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Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения санкций против России на этой неделе, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Президент Трамп рассматривает возможность введения санкций против Москвы на этой неделе», — говорится в публикации.

Согласно информации источников издания, новые ограничения, скорее всего, не будут включать банковские санкции, обсуждаются другие варианты.

По данным газеты, Трамп также рассматривает возможность выхода из процесса урегулирования конфликта на Украине, «если последний рывок не сработает».

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров», — заявила газете пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.