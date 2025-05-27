Трамп рассматривает возможность введения санкций против России, пишут СМИ

Трамп ранее заявил, что не одобряет последние действия России на Украине. В ходе общения с репортерами в аэропорту города Морристаун в штате Нью-Джерси на пути в Вашингтон президент США на соответствующий вопрос заявил, что «абсолютно» рассматривает возможность введения дополнительных санкций против РФ.