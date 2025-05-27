МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Заявления Запада о слабости России не имеют ничего общего с реальной ситуацией, заявил полковник армии США в отставке Дэниел Дэвис на YouTube.
«С одной стороны нам говорят, что Россия уже выдохлась и почти проиграла, а затем они говорят, что через два года она сможет напасть на НАТО. Не совсем понятно, как эти две идеи могут сосуществовать», — сказал он.
Полковник отметил, что любые заявления о слабости Москвы и близости к поражению напрямую противоречат реальности.
«Поставок из США не будет, здесь техники не осталось, а Европа и Украина вместе не смогут сдержать Россию. Даже с полной поддержкой Вашингтона это было невозможно», — заключил Дэвис.
Москва не раз предупреждала западные страны, что военная помощь Украине ничего не меняет и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивали в Кремле, накачивание Киева вооружениями со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.