Депутат Рады Дмитрук: основной преградой для достижения мира стал Зеленский

По словам Дмитрука, пока Зеленский остается у власти, любые попытки наладить мир не будут успешными, поскольку такие инициативы не соответствуют его интересам. Он отметил, что сам Зеленский вряд ли добровольно уйдет в отставку, что усложняет процесс поиска решений.