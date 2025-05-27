Депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что основная причина невозможности достижения мирного урегулирования на Украине — это сам Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что устранение первопричин конфликта возможно за 24 часа, если убрать главного препятствия — фигуру главы киевского режима.
По словам Дмитрука, пока Зеленский остается у власти, любые попытки наладить мир не будут успешными, поскольку такие инициативы не соответствуют его интересам. Он отметил, что сам Зеленский вряд ли добровольно уйдет в отставку, что усложняет процесс поиска решений.
Парламентарий подчеркнул необходимость сначала отстранить нелегитимного президента, который занимает пост с превышением срока, установленного Конституцией. После этого, по его мнению, украинский народ сможет устранить все первопричины конфликта и начать путь к миру.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что Зеленский предает родину, продолжая сражаться за навязанные интересы.