В Госдуме раскрыли, что остановит немецкие Taurus, если Украина их решится применить: «Искандеры» летают быстрее

Кроме того, Ивлев засомневался, что западные ракеты вообще достигнут целей на территории РФ, поскольку будут сбиты раньше. Но если Киев решится применить такое оружие, уверен депутат, положение Украины усугубится — для нее будут актуальны уже не переговоры, а только капитуляция.