Российская ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ. Об этом, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины, РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
Политик отметил, что канцлер ФРГ, похоже, забывает, что Россия может сполна ответить на любую агрессию и угрозу своей безопасности.
«Мерц, видимо, не знает, что от Калининградского оборонительного района до Берлина Искандер, к примеру, долетит намного быстрее», — сказал депутат.
Кроме того, Ивлев засомневался, что западные ракеты вообще достигнут целей на территории РФ, поскольку будут сбиты раньше. Но если Киев решится применить такое оружие, уверен депутат, положение Украины усугубится — для нее будут актуальны уже не переговоры, а только капитуляция.
Накануне канцлер Германии Фридрих Мерц высказался о дальности поставляемого ФРГ Украине оружия. По его словам, ФРГ больше не ограничивает дальнобойность поставляемого Киеву оружия. Помимо того, Мерц добавил, что Британия, Франция и США также сняли ограничения по дальности с поставок вооружения Украине.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что возможное снятие ограничений на поставки дальнобойного оружия для ВСУ является достаточно опасным намерением, к которому стремится Европа.
В США еще до назначения Мерца на пост канцлера ФРГ предупредили, что немецкий политик стремится сделать Германию участником украинского конфликта.