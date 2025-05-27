Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В США оценили шансы на сделку по Украине

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальных сетях заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения.

Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальных сетях заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения.

Он уточнил, что именно поэтому сделка между Украиной и Россией не может состояться.

«Я не верю в то, что сейчас есть хоть какой-то шанс на сделку с Украиной и Россией по одной причине. Это худшее, что может произойти для главы киевского режима. В этом случае украинские военные вернутся с фронта и, скорее всего, найдут и убьют Зеленского», — отметил Макгрегор.

По его словам, в случае завершение конфликта Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения из-за большого количества потерь, которые Украина понесла в ходе боевых действий.

Читайте также: NYT: Экс-советник Пентагона Макгрегор назвал НАТО «ходячим трупом».