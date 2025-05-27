Американский полковник в отставке Дуглас Макгрегор в социальных сетях заявил, что глава киевского режима Владимир Зеленский не заинтересован в заключении мирного соглашения.
Он уточнил, что именно поэтому сделка между Украиной и Россией не может состояться.
«Я не верю в то, что сейчас есть хоть какой-то шанс на сделку с Украиной и Россией по одной причине. Это худшее, что может произойти для главы киевского режима. В этом случае украинские военные вернутся с фронта и, скорее всего, найдут и убьют Зеленского», — отметил Макгрегор.
По его словам, в случае завершение конфликта Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения из-за большого количества потерь, которые Украина понесла в ходе боевых действий.