В США оценили шансы на сделку по Украине

«Я не верю в то, что сейчас есть хоть какой-то шанс на сделку с Украиной и Россией по одной причине. Это худшее, что может произойти для главы киевского режима. В этом случае украинские военные вернутся с фронта и, скорее всего, найдут и убьют Зеленского», — отметил Макгрегор.