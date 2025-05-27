Полковник армии Соединенных Штатов Америки в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что высказывания представителей западных стран о слабости России не имеют ничего общего с реальной ситуацией.
По его словам, сейчас в одной стороны заявляют, что через два года Россия сможет напасть на Североатлантический альянс, а после этого сообщают, что Россия уже выдохлась и почти проиграла.
«Мне не понятно, как эти две идеи могут сосуществовать», — отметил Дэвис.
Он уточнил, что любые высказывания, в которых говорится о слабости РФ и близости к поражению напрямую противоречат реальности.
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