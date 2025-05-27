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ФБР возобновит расследование появления кокаина в Белом доме в 2023 году

Замдиректора ФБР Дэн Бонгино заявил, что бюро возобновит расследование, связанное с обнаружением кокаина в Белом доме во время президентского срока Джо Байдена в 2023 году. Об этом он написал в соцсети Х.

Источник: AP 2024

Господин Бонгино сообщил, что вскоре после вступления в должность он и директор ФБР рассмотрели несколько случаев возможной коррупции в государственных органах, вызвавших общественный интерес, и упомянул среди них инцидент с обнаружением наркотика в Белом доме.

2 июля 2023 года сотрудник Секретной службы обнаружил белый порошок в камере хранения для мобильных телефонов, которая находится в западном крыле Белого дома.

На тот момент представитель Белого дома Карин Жан-Пьер рассказала, что во время инцидента Джо Байдена с семьей не было в Вашингтоне, они находились в резиденции в Кэмп-Дэвид.

Тогда Дональд Трамп говорил, что кокаин предназначался либо для самого Байдена, либо для его сына Хантера, который в прошлом употреблял наркотики.

Через десять дней после обнаружения кокаина Секретная служба заявила, что снять отпечатки пальцев с упаковки с кокаином не удалось, как и найти видеозаписи с камер наблюдения, которые могли бы помочь в расследовании. В результате дело было закрыто. Республиканцы резко осудили прекращение расследования.