ФБР возобновит расследование появления кокаина в Белом доме в 2023 году

Через десять дней после обнаружения кокаина Секретная служба заявила, что снять отпечатки пальцев с упаковки с кокаином не удалось, как и найти видеозаписи с камер наблюдения, которые могли бы помочь в расследовании. В результате дело было закрыто. Республиканцы резко осудили прекращение расследования.