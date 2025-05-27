Charlie Hebdo подал в суд из-за «пророссийских» карикатур на Зеленского

Журнал пожаловался на 15 обложек, опубликованных в Telegram и соцсети Х за последние два года. На них высмеиваются не только Зеленский и украинская армия, но и поддержка Киева президентом Франции Эммануэлем Макроном, и миграционная политика Великобритании, и даже теория о том, что жена Макрона Брижит является биологическим мужчиной.