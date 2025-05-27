Украина получила не менее тридцати немецких крылатых ракет Taurus. Об этом сообщил военный блогер Владимир Романов в своем Telegram-канале.
По его данным, передача ракет состоялась около месяца назад. Он также связал их появление с недавними массированными ударами по украинским аэродромам.
«На самом деле не менее 30 единиц крылатых ракет Taurus уже месяц находятся в/на Украине. Именно с этим и были связаны недавние массовые удары по аэродромам Украины», — указал он.
Прежде депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, комментируя слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца о снятии ограничений в применении ракет для Украины заявил, что ракета «Искандер» долетит до Берлина быстрее, чем немецкие ракеты Taurus до городов РФ.
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова отмечала, что Россия будет расценивать любые удары по объектам страны, совершенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) при использовании ракет Taurus, как участие Германии в вооруженном конфликте на стороне киевского режима.