Макгрегор обвинил Зеленского в невозможности заключить сделку по Украине

Он отметил, что если бы находился на месте украинского президента, то опасался бы за свою жизнь — возможен риск того, что его могут найти и убить. Макгрегор подчеркнул, что для Зеленского худшим сценарием было бы возвращение украинской армии с передовой без достижения целей.