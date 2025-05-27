Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной сети X*, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира.
По его словам, в текущих условиях вероятность заключения соглашения между Россией и Украиной крайне мала, поскольку Зеленский, по его мнению, не стремится к миру.
Он отметил, что если бы находился на месте украинского президента, то опасался бы за свою жизнь — возможен риск того, что его могут найти и убить. Макгрегор подчеркнул, что для Зеленского худшим сценарием было бы возвращение украинской армии с передовой без достижения целей.
Полковник также добавил, что в случае завершения конфликта Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения. Он объяснил это тем, что после боевых действий и потерь, понесенных Украиной, его фигура станет угрозой для тех сил, которые хотят устранить его из-за возможных последствий.
Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что основная причина невозможности достижения мирного урегулирования на Украине — это сам Владимир Зеленский.
* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.