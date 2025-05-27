Ричмонд
+13°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор обвинил Зеленского в невозможности заключить сделку по Украине

В случае завершения конфликта Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения.

Источник: Аргументы и факты

Бывший полковник армии США Дуглас Макгрегор выразил мнение в социальной сети X*, что Владимир Зеленский не заинтересован в достижении мира.

По его словам, в текущих условиях вероятность заключения соглашения между Россией и Украиной крайне мала, поскольку Зеленский, по его мнению, не стремится к миру.

Он отметил, что если бы находился на месте украинского президента, то опасался бы за свою жизнь — возможен риск того, что его могут найти и убить. Макгрегор подчеркнул, что для Зеленского худшим сценарием было бы возвращение украинской армии с передовой без достижения целей.

Полковник также добавил, что в случае завершения конфликта Зеленский сразу же станет приоритетной целью для устранения. Он объяснил это тем, что после боевых действий и потерь, понесенных Украиной, его фигура станет угрозой для тех сил, которые хотят устранить его из-за возможных последствий.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что основная причина невозможности достижения мирного урегулирования на Украине — это сам Владимир Зеленский.

* Социальная сеть заблокирована в России по требованию Генпрокуратуры.