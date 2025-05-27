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Трамп может ввести новые санкции против России в ближайшие дни

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России уже на этой неделе.

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России уже на этой неделе. По данным источников Wall Street Journal, обсуждаемые ограничения, вероятно, не затронут банковский сектор, а будут сосредоточены на других направлениях.

Одновременно американская сторона изучает возможность выхода из процесса урегулирования украинского конфликта в случае отсутствия прогресса на переговорах. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила приверженность администрации мирному урегулированию, достигнутому дипломатическим путем.

«Президент Трамп ясно дал понять, что хочет видеть мирное соглашение, достигнутое путем переговоров», — сказала она.

Ранее в США назвали главные причины поражения Запада на Украине.