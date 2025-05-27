ВС России сорвали контратаки ВСУ в Харьковской области

Военный эксперт Андрей Марочко в беседе с РИА Новости сообщил, что российские военные сорвали попытки вооруженных сил Украины прорвать российские рубежи на Купянском участке фронта возле населенного пункта Фиголевка.
«Украинские военные за последние дни совершили несколько попыток штурма в районе населенного пункта Фиголевка, который расположен в Харьковской области», — отметил Марочко.
Он уточнил, что атаки ВСУ проводили силами батальонных тактических групп. Их поддерживали артиллерия и авиация.
«В результате прорыв не произошел», — добавил он.
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