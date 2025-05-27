В Воронежской области уничтожили 20 БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале сообщил, что более 20 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены минувшей ночью над четырьмя районами.
По его словам, прошедшей ночью дежурные силы противовоздушной обороны обнаружили и уничтожили более 20 беспилотников.
«По предварительной информации, разрушений на земле и пострадавших нет. На востоке региона обломки БПЛА упали на землю, начался пожар. Огонь в настоящее время потушен», — отметил он.
Он уточнил, что сейчас режим опасности атаки беспилотников в регионе сохраняется.
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