МО РФ: Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим

Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Визит стал первым после освобождения региона 20 мая. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями в гуманитарном штабе. Российский лидер ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2.