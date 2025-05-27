МО РФ: Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим

Генерал Романов вручил ведомственные награды военнослужащим. Видео © Telegram / Минобороны России.
Романов проинспектировал боеготовность личного состава, заслушал доклады командиров полков и соединений о ходе выполнения задач по прикрытию государственной границы. Особое внимание уделено эффективности мер по обеспечению безопасности воздушного пространства.
Ранее президент России Владимир Путин посетил Курскую область. Визит стал первым после освобождения региона 20 мая. Глава государства встретился с волонтёрами и жителями в гуманитарном штабе. Российский лидер ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2.