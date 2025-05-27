Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ОБСЕ практически превратилась в свой антипод

Спустя полвека после подписания Хельсинкского заключительного акта РФ наблюдает возвращение к реалиям, существовавшим до него. Для России и её союзников вновь опустился железный занавес, русскоязычное население подвергается дискриминации, а международные организации хранят молчание. Об этом заявил РИА Новости Александр Лукашевич, постоянный представитель России при ОБСЕ, в ходе круглого стола в Вене, посвящённого Хельсинкскому заключительному акту как политическому наследию Победы во Второй мировой войне.
«Если в 1975 году лидеры с разными политическими взглядами смогли собраться вместе и договориться о том, как строить мирную жизнь в Европе, то сейчас, спустя 50 лет, мы видим, по сути, возврат к прежним реалиям. ОБСЕ практически превратилась в свою противоположность», — подчеркнул Лукашевич.
По его мнению, в современном мире в Европе и Евроатлантике главенствуют организации НАТО и Европейский союз.
«Им не нужна ОБСЕ. Она нужна им как инструмент, который будет подтягивать восточные постсоветские территории к определённым стандартам. То есть это не способствует объединению и созиданию, а скорее разъединению», — заключил дипломат.
Хельсинкский заключительный акт — это международный документ, который был подписан 1 августа 1975 года в Хельсинки на Совещании по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), которое было предшественником Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).
Под этим документом поставили свои подписи представители 35 стран, включая СССР, США, Канаду и большинство европейских государств. Хотя акт не имел юридической силы, он стал важным политическим соглашением, которое заложило основы системы безопасности в Европе в период холодной войны.