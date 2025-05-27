Постпред при ОБСЕ Лукашевич: ОБСЕ практически превратилась в свой антипод

«Если в 1975 году лидеры с разными политическими взглядами смогли собраться вместе и договориться о том, как строить мирную жизнь в Европе, то сейчас, спустя 50 лет, мы видим, по сути, возврат к прежним реалиям. ОБСЕ практически превратилась в свою противоположность», — подчеркнул Лукашевич.