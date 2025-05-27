В МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на посольство России в Швеции

— Мы настаиваем на неукоснительном выполнении властями Швеции обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности загранпредставительства РФ, — говорится в комментарии на сайте ведомства.