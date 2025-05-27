В МИД РФ прокомментировали атаку беспилотников на посольство России в Швеции

РФ настаивает на выполнении Швецией обязательств по Венской конвенции. Таким образом официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала атаку БПЛА на российское посольство в Стокгольме.
— Мы настаиваем на неукоснительном выполнении властями Швеции обязательств принимающей стороны в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года в части обеспечения физической безопасности и неприкосновенности загранпредставительства РФ, — говорится в комментарии на сайте ведомства.
Дипломат назвала случившееся «беззаконием при очевидном попустительстве». По словам Захаровой, такая ситуация наводит на мысль о том, что в Швеции крепки позиции лиц, желающих напряженности в отношениях с Российской Федерацией.
Также Мария Захарова с иронией прокомментировала слова канцлера Фридриха Мерца и вице-канцлера Германии Ларса Клингбайля о снятии ограничений по дальнобойности оружия, поставляемого ВСУ.
26 мая Фридрих Мерц сказал, что Британия, Франция, Соединенные Штаты Америки и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием позиции на территории России.