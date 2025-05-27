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Брюссель давит на Киев, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Москвой, считает эксперт

Страны Европейского союза оказывают сильное давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией.

Страны Европейского союза оказывают сильное давление на Украину, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Россией. Такой информацией в интервью с РИА Новости заявил турецкий политолог Серхат Латифоглу.

Несмотря на это, эксперт считает, что переговорный процесс между Москвой и Киевом все же продолжится, но будет поэтапным. К слову, недавно министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщил о достигнутом соглашении о новом раунде переговоров.

«На каждом этапе стороны постараются выработать “дорожную карту” по отдельно согласованным аспектам украинского урегулирования», — сказал турецкий аналитик.

Первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе Москвы. На встрече стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», который был выполнен с 23 по 25 мая.

Ранее депутат Верховной рады Артем Дмитрук назвал Владимира Зеленского «главным препятствием к миру на Украине».