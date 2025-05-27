Брюссель давит на Киев, чтобы сорвать второй раунд переговоров с Москвой, считает эксперт

Первые за более чем три года прямые переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в Стамбуле по инициативе Москвы. На встрече стороны договорились об обмене военнопленными по формуле «1000 на 1000», который был выполнен с 23 по 25 мая.