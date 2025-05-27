Военблогер Романов сообщил, что месяц назад Киев тайно получил ракеты Taurus

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин снял ограничения на дальность оружия, поставляемого Украине, следуя примеру Великобритании, Франции и США. Однако лидер Социал-демократической партии Германии Ларс Клингбайль уточнил, что позиция Берлина осталась неизменной, и вопрос о дальнобойности вооружений для Киева не пересматривался. Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла заявления немецких политиков. По словам дипломата, она надеется, что канцлер и вице-канцлер ФРГ не подрались из-за противоречий.