Посол РФ в Молдавии назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Напомним, в декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с aif.ru заявил, что Россия будет защищать свой миротворческий контингент в Приднестровье, если Молдавия решит напасть на регион. Он допустил, что власти в Кишинёве могут решиться на атаку на Приднестровскую Молдавскую Республику.