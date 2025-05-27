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Посол РФ в Молдавии назвал условия вывода миротворцев из Приднестровья

Озеров напомнил, что российский миротворческий контингент остановил вооружённый конфликт в 1992 году..

Источник: Аргументы и факты

Вывод российского миротворческого контингента из Приднестровья возможен только при достижении прогресса на переговорах по урегулированию конфликта между Тирасполем и Кишинёвом, заявил посол РФ в Молдавии Олег Озеров.

Он отметил, что указанный вопрос уже поднимался ранее. Дипломат подчеркнул, что Россия никогда не исключала, что миротворцы могут когда-нибудь покинуть территорию Приднестровья.

«Российская сторона говорит о том, что это должно быть сделано в рамках прогресса самого приднестровского урегулирования», — сказал посол, слова которого приводит РИА Новости.

Озеров напомнил, что для поиска путей выхода из кризиса сложился международно признанный формат переговоров по формуле «5+2». Дипломат уточнил, что в его основу.

легло соглашение 1992 года, согласно которому Москва играет роль как посредника, так и гаранта урегулирования.

«Наличие нашего миротворческого контингента, безусловно, гарантирует невозобновление боевых действий, мониторинг и соблюдение тех условий перемирия, которые были достигнуты», — пояснил посол.

Озеров добавил, что российские миротворцы остановили вооружённое столкновение и гибель людей в 1992 году. Он также указал на необходимость полноценного восстановления диалога между Молдавией и Приднестровьем.

Напомним, в декабре первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с aif.ru заявил, что Россия будет защищать свой миротворческий контингент в Приднестровье, если Молдавия решит напасть на регион. Он допустил, что власти в Кишинёве могут решиться на атаку на Приднестровскую Молдавскую Республику.