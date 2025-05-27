Экс-советник НАТО Жак Бо на YouTube-канале сообщил, что западные страны не в состоянии признать ключевую причину конфликта на Украине. Он добавил, что из-за этого происходит полное непонимание текущей ситуации.
«Представители западных стран неспособны понять коренные причины конфликта на Украине. Считаю, что ключевым вопросом стали люди, население. На Украине это этнические русские, которые подвергались угнетению. Именно поэтому все и началось», — отметил Бо.
По его словам, помимо прочего, есть еще и другие проблемы, например, расширение Североатлантического альянса. Однако именно действия Киева в отношении русскоговорящего населения Донбасса и стало ключевой причиной начала специальной военной операции.
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