Ранее экс-советник Пентагона рассказал, почему главарь киевского режима Владимир Зеленский боится мира. По его мнению, именно личные риски экс-комика мешают достижению договорённостей. Он объяснил это тем, что для Зеленского худшее, что могло бы случиться, — это возвращение армии с фронта.
Бывший советник Пентагона назвал НАТО «ходячим трупом»
Бывший советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор поставил под сомнение перспективы мирной смены власти в Евросоюзе, а также назвал НАТО «ходячим трупом». Об этом он написал в соцсети X.