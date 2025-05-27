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Силы ПВО за ночь сбили 99 украинских беспилотников над семью регионами России

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России.

В Минобороны РФ сообщили, что за минувшую ночь российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 99 украинских беспилотников над регионами России.

В частности, 56 беспилотных летательных аппаратов были уничтожены над территориями Белгородской области, 25 — над Воронежской, 7 — над Владимирской, 5 — над Калужской, 4 — над Тульской, по одному — над территориями Липецкой и Ростовской областей.

«99 украинских беспилотников самолетного типа перехватили и уничтожили дежурные средства противовоздушной обороны», — отметили в ведомстве.

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