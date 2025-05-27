Посол России в Кишиневе оценил ситуацию с Гагаузией

Ситуация, которая возникла сейчас с башканом (главой — ред.) Гагаузии, не может нас не беспокоить. Мы рассчитываем на то, что все-таки будет найден разумный и юридически выверенный выход из этой ситуации, который позволит сохранить ту политическую конструкцию, которая не так просто вырабатывалась в Молдавии. Те законы, в том числе закон 1994 года об особом статусе Гагаузии, тоже были результатом очень серьезных политических процессов. Их обрушение, как мне представляется, создало бы риски для стабильности самой Молдавии.