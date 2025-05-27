Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Германия открыла 50 вакансий для медсестёр и медбратьев из Узбекистана: зарплата до 3300 евро

Vaib.uz (Узбекистан. 27 мая). Германия продолжает активно привлекать квалифицированных специалистов из-за рубежа. На этот раз — для сферы медицины.

Агентство по миграции Узбекистана совместно с немецкой компанией RecruitMed GmbH & Co. KG объявило о наборе опытных медсестёр и медбратьев для работы в клиниках Германии.

Претендовать на участие в программе могут медсёстры и медбратья с как минимум одним годом профессионального опыта. Возраст соискателей должен быть от 18 до 40 лет. Важно также иметь хорошее состояние здоровья, отсутствие судимости и диплом медицинского колледжа с трёхлетним обучением или диплом бакалавра.

Тем, кто будет отобран, предлагаются достойные условия: зарплата начинается от 2800 евро, а после официального признания квалификации может вырасти до 3300 евро. Кроме этого, участникам обеспечат полный соцпакет, включая страховку, 13-ю зарплату и оплачиваемый отпуск.

Организаторы также берут на себя затраты на авиаперелёт и трансфер, помогают в поиске жилья, оформлении визы и всех сопутствующих документов. Кроме того, предусмотрены бесплатные курсы немецкого языка, которые будут проходить в Термезе и Нукусе, с предоставлением учебных материалов и поддержкой до получения сертификата уровня B2.