Германия открыла 50 вакансий для медсестёр и медбратьев из Узбекистана: зарплата до 3300 евро

Организаторы также берут на себя затраты на авиаперелёт и трансфер, помогают в поиске жилья, оформлении визы и всех сопутствующих документов. Кроме того, предусмотрены бесплатные курсы немецкого языка, которые будут проходить в Термезе и Нукусе, с предоставлением учебных материалов и поддержкой до получения сертификата уровня B2.