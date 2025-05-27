Германия открыла 50 вакансий для медсестёр и медбратьев из Узбекистана: зарплата до 3300 евро

Агентство по миграции Узбекистана совместно с немецкой компанией RecruitMed GmbH & Co. KG объявило о наборе опытных медсестёр и медбратьев для работы в клиниках Германии.
Претендовать на участие в программе могут медсёстры и медбратья с как минимум одним годом профессионального опыта. Возраст соискателей должен быть от 18 до 40 лет. Важно также иметь хорошее состояние здоровья, отсутствие судимости и диплом медицинского колледжа с трёхлетним обучением или диплом бакалавра.
Тем, кто будет отобран, предлагаются достойные условия: зарплата начинается от 2800 евро, а после официального признания квалификации может вырасти до 3300 евро. Кроме этого, участникам обеспечат полный соцпакет, включая страховку, 13-ю зарплату и оплачиваемый отпуск.
Организаторы также берут на себя затраты на авиаперелёт и трансфер, помогают в поиске жилья, оформлении визы и всех сопутствующих документов. Кроме того, предусмотрены бесплатные курсы немецкого языка, которые будут проходить в Термезе и Нукусе, с предоставлением учебных материалов и поддержкой до получения сертификата уровня B2.