Французский журнал подал в суд из-за обложек, которые высмеивают Зеленского и Макрона

«Это почти промышленный подход, который набирает обороты: множество обложек очень высокого качества. Легко можно ввести в заблуждение тех, кто не знаком с редакционной линией газеты. Здесь явно прослеживается намерение, которое выглядит как пророссийская пропаганда», — говорится в публикации.