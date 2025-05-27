Беларусь ратифицировала соглашения с Россией о постановлениях судов

В верхней палате белорусского парламента пояснили, что соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, других судебных расходов и процессуальных издержек.