Беларусь ратифицировала соглашения с Россией о постановлениях судов

МИНСК, 27 мая — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицирован договор с Россией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов двух стран, документ официально опубликован во вторник на Национальном правовом интернет-портале.
«Ратифицировать соглашение между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о порядке взаимного исполнения судебных постановлений судов Беларуси и судов РФ, подписанное в Москве 18 декабря 2024 года», — говорится в законе.
Межправительственное соглашение было принято нижней палатой белорусского парламента 14 мая этого года и одобрено Советом Республики 20 мая.
Ранее в Совете Республики отмечали, что документ направлен на упрощение исполнения исполнительных документов на территориях двух стран.
В частности, согласно документу, судебные постановления, которые были вынесены компетентными судами одной из сторон. не нуждаются в спецпроцедуре признания и исполняются на территории другой стороны.
В верхней палате белорусского парламента пояснили, что соглашение будет применяться к судебным постановлениям, вынесенным по гражданским и уголовным делам в части гражданского иска, предусматривающим обязательства должника по выплате в пользу взыскателя денежных средств, в том числе в части взыскания государственной пошлины, других судебных расходов и процессуальных издержек.