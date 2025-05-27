Посол Озеров: нарушение закона Гагаузии создаст риски для стабильности Молдавии

При этом он уточнил, что возникший с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул инцидент не может не беспокоить Россию, которая рассчитывает на поиск разумного и юридически выверенного выхода из этой ситуации. По словам Озерова, предпринятые в отношении Гуцул действия ставят под вопрос сам статус автономии.