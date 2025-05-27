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Посол Озеров: нарушение закона Гагаузии создаст риски для стабильности Молдавии

Посол России в Кишинёве Олег Озеров отметил в интервью РИА Новости, что нарушение закона об особом статусе Гагаузии создаст риски для стабильности самой Молдавии.

«Те законы, в том числе закон 1994 года об особом статусе Гагаузии, тоже были результатом очень серьёзных политических процессов. Их обрушение, как мне представляется, создало бы риски для стабильности самой Молдавии», — подчеркнул дипломат.

При этом он уточнил, что возникший с башканом Гагаузии Евгенией Гуцул инцидент не может не беспокоить Россию, которая рассчитывает на поиск разумного и юридически выверенного выхода из этой ситуации. По словам Озерова, предпринятые в отношении Гуцул действия ставят под вопрос сам статус автономии.

«Речь идёт об аресте не просто физического лица, а избранного государственного деятеля, который должен заседать в правительстве», — добавил он.

Ранее сообщалось, что главу Гагаузии могут отстранить после двух месяцев ареста.

28 марта суд арестовал главу Гагаузии Гуцул. Её обвиняют в якобы нелегальном финансировании избирательной кампании в 2023 году.

Ранее адвокат Гуцул Сергей Морару сообщил, что власти Молдавии хотят затянуть арест главы Гагаузии для проведения досрочных выборов на пост башкана.