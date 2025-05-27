В Приморье инвесторов стартапов освободят от налога на прибыль

Согласно изменениям, участники инвестиционных товариществ смогут получить налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Он будет предоставляться при вложении в МТК, зарегистрированные по федеральным нормам. Инвестировать можно как в действующие производства, так и в новые проекты, включая венчурные инвестиции.
Как отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, главное условие — регистрация на территории края и участие в договоре инвестиционного товарищества сроком не менее пяти лет. Само товарищество должно входить в региональный реестр.
Благодаря вычету компании смогут уменьшить региональную часть налога на прибыль (17%) на сумму вложений — вплоть до 100%. Это делает вложения в высокотехнологичные проекты менее рискованными и более привлекательными. Причем послабления будут учитываться с начала этого года.
Новая мера разработана министерством экономического развития края в рамках политики по укреплению технологического суверенитета страны. Власти рассчитывают, что она усилит приток частных инвестиций в передовые отрасли и поможет создать дополнительные рабочие места.
С начала года в федеральный реестр МТК уже внесено более 30 компаний из Приморья — на три больше, чем в 2024-м. Введение новой льготы может ускорить рост сектора и активизировать инновационную экономику региона.