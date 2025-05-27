Ричмонд
+12°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье инвесторов стартапов освободят от налога на прибыль

Во вторник, 27 мая, на заседании Законодательного собрания Приморья депутаты поддержали налоговые послабления для инвесторов, вкладывающих средства в малые технологические компании (МТК), включая стартапы, сообщает ИА DEITA.RU. Региональные депутаты утвердили поправки в краевой закон, направленные на стимулирование инвестиционной активности в инновационном секторе.

Источник: ДЕЙТА

Согласно изменениям, участники инвестиционных товариществ смогут получить налоговый вычет по налогу на прибыль организаций. Он будет предоставляться при вложении в МТК, зарегистрированные по федеральным нормам. Инвестировать можно как в действующие производства, так и в новые проекты, включая венчурные инвестиции.

Как отметил председатель профильного комитета Галуст Ахоян, главное условие — регистрация на территории края и участие в договоре инвестиционного товарищества сроком не менее пяти лет. Само товарищество должно входить в региональный реестр.

Благодаря вычету компании смогут уменьшить региональную часть налога на прибыль (17%) на сумму вложений — вплоть до 100%. Это делает вложения в высокотехнологичные проекты менее рискованными и более привлекательными. Причем послабления будут учитываться с начала этого года.

Новая мера разработана министерством экономического развития края в рамках политики по укреплению технологического суверенитета страны. Власти рассчитывают, что она усилит приток частных инвестиций в передовые отрасли и поможет создать дополнительные рабочие места.

С начала года в федеральный реестр МТК уже внесено более 30 компаний из Приморья — на три больше, чем в 2024-м. Введение новой льготы может ускорить рост сектора и активизировать инновационную экономику региона.