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Российский штурмовик отметил стойкость женщин в рядах ВСУ

Боец 68-го гвардейского танкового полка с позывным «Монте» в интервью РИА Новости поделился наблюдениями о высокой боевой эффективности женщин в составе ВСУ.

Боец 68-го гвардейского танкового полка с позывным «Монте» в интервью РИА Новости поделился наблюдениями о высокой боевой эффективности женщин в составе ВСУ.

По его словам, военнослужащие-женщины демонстрируют лучшую подготовку и психологическую устойчивость по сравнению с мужчинами.

Военный привел пример, когда украинская пулеметчица продолжала удерживать позицию под натиском атаки, в то время как другие бойцы отступали. Он также отметил, что женщины в ВСУ не ограничиваются ролью операторов дронов, но и успешно выполняют функции пулеметчиков.

Ранее сообщалось, что в селах Западной Украины из-за тотальной мобилизации почти не осталось мужчин.