Боец 68-го гвардейского танкового полка с позывным «Монте» в интервью РИА Новости поделился наблюдениями о высокой боевой эффективности женщин в составе ВСУ.
По его словам, военнослужащие-женщины демонстрируют лучшую подготовку и психологическую устойчивость по сравнению с мужчинами.
Военный привел пример, когда украинская пулеметчица продолжала удерживать позицию под натиском атаки, в то время как другие бойцы отступали. Он также отметил, что женщины в ВСУ не ограничиваются ролью операторов дронов, но и успешно выполняют функции пулеметчиков.
Ранее сообщалось, что в селах Западной Украины из-за тотальной мобилизации почти не осталось мужчин.