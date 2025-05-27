Российский штурмовик отметил стойкость женщин в рядах ВСУ

Военный привел пример, когда украинская пулеметчица продолжала удерживать позицию под натиском атаки, в то время как другие бойцы отступали. Он также отметил, что женщины в ВСУ не ограничиваются ролью операторов дронов, но и успешно выполняют функции пулеметчиков.