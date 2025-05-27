Бойцы ВС РФ сорвали ротацию ВСУ, ликвидировав их пехоту и бронетехнику

Российские военные с помощью реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» ликвидировали пехоту и бронетехнику ВСУ, таким образом сорвав их ротацию. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Боевую задачу выполнили бойцы 236-й гвардейской артиллерийской бригады 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Замаскированные позиции украинских военных, скопление живой силы и техники были выявлены во время аэроразведки расчетом разведывательного беспилотника, рассказали в ведомстве.
Где именно в зоне спецоперации все произошло, министерство не уточнило.
Ранее сообщалось, что военнослужащие ВС РФ, применив РСЗО «Ураган», поразили пункт временной дислокации и военной техники ВСУ в Харьковской области.