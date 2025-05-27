Hurriyet: Турция готова стать хозяйкой нового раунда переговоров по Украине

СТАМБУЛ, 27 мая. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан подтвердил на переговорах в Москве готовность республики стать хозяйкой нового раунда мирных переговоров по Украине и оказать любую поддержку урегулированию конфликта. Об этом пишет проправительственная газета Hurriyet.
Фидан находится в Москве с двухдневным визитом по приглашению российского коллеги Сергея Лаврова. 26 мая он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Фидана также принял президент России Владимир Путин.
Другой важной темой на переговорах, как отмечает издание, является ситуация в Сирии. «Анкара хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать политическую и территориальную целостность Сирии», — говорится в публикации.
В повестке встреч Фидана в Москве также двусторонние отношения. Россия является основным поставщиком энергоносителей в Турцию, занимает первое место по числу туристов, посещающих республику, пишет газета. Она отмечает, что в 2024 году объем торговли между двумя странами сократится на 6,9%, главным образом из-за санкций, что негативно отражается в том числе на строительстве первой в Турции АЭС «Аккую».
«Санкции, введенные США и ЕС против России, и их негативное влияние на третьи страны, такие как Турция, стали одним из примечательных заголовков переговоров», — продолжает издание. В Анкаре исходят из того, что «начало положительного периода в отношениях России и США» позитивно отразится на России и Турции, пишет Hurriyet.