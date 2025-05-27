Hurriyet: Турция готова стать хозяйкой нового раунда переговоров по Украине

В повестке встреч Фидана в Москве также двусторонние отношения. Россия является основным поставщиком энергоносителей в Турцию, занимает первое место по числу туристов, посещающих республику, пишет газета. Она отмечает, что в 2024 году объем торговли между двумя странами сократится на 6,9%, главным образом из-за санкций, что негативно отражается в том числе на строительстве первой в Турции АЭС «Аккую».