Суд в Боливии лишил главу Сената права участвовать в президентских выборах

Суд департамента Бени (Боливия) лишил регистрации партию «Движение Третья система» (MTS), которая выдвинула на президентские выборы в августе главу Сената Андроника Родригеса. Это автоматически лишает политика участия в предвыборной кампании.
«Первая конституционная палата Бени приняла меры принудительного характера в отношении “Движения Третья система” и поручила Верховному избирательному суду вынести резолюцию об аннулировании его правового статуса в связи с невыполнением им пяти резолюций “, — пишет местная газета La Razon.
Издание уточнило, что решение суда уже вступило в силу. Избирательный суд Боливии обязан его исполнить. Однако у Родригеса еще есть возможность стать кандидатом в президенты — для этого он должен до 6 июня выдвинуться от другой боливийской партии.
Отметим, что президентские выборы в Боливии пройдут 17 августа. Кандидатом от правящего «Движения к социализму» стал министр внутренних дел Эдуардо дель Кастильо. Действующий президент Луис Арсе от своего переизбрания отказался, он стал кандидатом в сенаторы.
Читайте также: Первая леди Бразилии может стать кандидатом на президентских выборах в 2026 году.