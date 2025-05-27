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Американский военный самолет-разведчик заметили у берегов Сочи и Туапсе

Boeing стран НАТО засекли у Черноморского побережья.

Источник: Комсомольская правда

26 мая вблизи побережья Краснодарского края зафиксировали патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon. Он встал на боевое дежурство над акваторией Черного моря, сообщили в Единой системе оповещения населения региона.

«Самолет стран НАТО Boeing Poseidon ведет разведку Черноморского побережья Краснодарского края», — говорится в сообщении РСЧС.

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел через воздушное пространство Греции и Болгарии, затем, совершив разворот над Румынией, направился к Черноморскому побережью России. При этом самолет периодически исчезал с радаров.

Американский самолет был за совершал круговые маневры над морем возле Туапсе и Сочи.

Похожая ситуация происходила 16 мая, когда этот же самолет зафиксировали в том же районе.