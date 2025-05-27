Американский военный самолет-разведчик заметили у берегов Сочи и Туапсе

По данным сервиса Flightradar24, самолет вылетел с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел через воздушное пространство Греции и Болгарии, затем, совершив разворот над Румынией, направился к Черноморскому побережью России. При этом самолет периодически исчезал с радаров.