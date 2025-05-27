Посол Мирошник: Киев нарастил число ударов БПЛА самолётного типа по России

Всего за ночь на 27 мая ПВО сбила 99 украинских дронов над регионами России. Наибольшее количество ударных БПЛА сбито над Белгородской и Воронежской областями — 56 и 25 соответственно. Также беспилотники ВСУ уничтожены над Владимирской — 7, Калужской — 5, Тульской — 4, Ростовской и Липецкой областями — по 1.