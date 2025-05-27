Совместные действия ЕС и США против обхода санкций потерпели крах

Координация между Евросоюзом и США по противодействию обходу антироссийских санкций фактически прекратилась. Как следует из внутреннего доклада МИД Германии, на который ссылаются Süddeutsche Zeitung и телерадиокомпании WDR/NDR, переговорный процесс полностью зашел в тупик.
Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая констатировал отсутствие трансатлантического взаимодействия по этому вопросу. Он также отметил снижение эффективности работы в рамках G7, где ранее согласовывались основные ограничительные меры против Москвы.
Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность введения новых санкционных мер против России уже на этой неделе.
Ранее российский штурмовик отметил стойкость женщин в рядах ВСУ.