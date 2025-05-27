Совместные действия ЕС и США против обхода санкций потерпели крах

Специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан на заседании Совета ЕС по иностранным делам 20 мая констатировал отсутствие трансатлантического взаимодействия по этому вопросу. Он также отметил снижение эффективности работы в рамках G7, где ранее согласовывались основные ограничительные меры против Москвы.