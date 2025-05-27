Раскрыты условия вывода миротворцев из Приднестровья

Вывод российских миротворческих сил из Приднестровья станет возможным при успешном продвижении мирного урегулирования в регионе. Об этом заявил посол России в Кишинёве Олег Озеров.
Дипломат напомнил, что вопрос вывода контингента неоднократно поднимался в ходе переговоров, подчеркнув: Россия никогда не заявляла о бессрочном присутствии своих военных. Решение должно быть частью комплексного процесса приднестровского урегулирования, пояснил он в беседе с РИА «Новости».
Озеров акцентировал внимание на международно-признанном формате «5+2», сформировавшемся за годы конфликта. Его основой остается соглашение 1992 года, согласно которому Москва выступает не только посредником, но и гарантом стабильности. В переговорах участвуют Кишинёв и Тирасполь при посредничестве России, Украины и ОБСЕ.
Миротворческий контингент в регионе включает 402 российских военнослужащих, 492 представителя Приднестровья и 355 — Молдовы. По словам посла, сохранение этого баланса критически важно для поддержания безопасности и диалога между сторонами.
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