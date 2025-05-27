Раскрыты условия вывода миротворцев из Приднестровья

Озеров акцентировал внимание на международно-признанном формате «5+2», сформировавшемся за годы конфликта. Его основой остается соглашение 1992 года, согласно которому Москва выступает не только посредником, но и гарантом стабильности. В переговорах участвуют Кишинёв и Тирасполь при посредничестве России, Украины и ОБСЕ.