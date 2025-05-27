Первым заместителем мэра Красноярска назначили Александра Мацака

Новым первым заместителем мэра Красноярска стал Александр Мацак. По информации с сайта администрации города, он будет курировать отрасль жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, муниципального имущества и земельных отношений.
Напомним, что до октября 2024 года эту должность занимал Вадим Войцеховский — его отправили в отставку из-за «утраты доверия». Затем на его место пришел Алексей Тихомиров (чиновник приехал в краевой центр из Москвы), однако он уволился уже в феврале 2025-го.
Ранее Мацак возглавлял департамент городского хозяйства и транспорта.