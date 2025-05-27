Первым заместителем мэра Красноярска назначили Александра Мацака

Напомним, что до октября 2024 года эту должность занимал Вадим Войцеховский — его отправили в отставку из-за «утраты доверия». Затем на его место пришел Алексей Тихомиров (чиновник приехал в краевой центр из Москвы), однако он уволился уже в феврале 2025-го.