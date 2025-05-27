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ВС РФ с помощью гаубицы «Мста-С» поразили командный пункт ВСУ

Боевую задачу на красноармейском направлении выполнили бойцы группировки войск «Центр».

Источник: Аргументы и факты

Российские военные, применив самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С», ликвидировали командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации», — рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что боевая задача была выполнена военнослужащими из группировки войск «Центр».

Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне СВО пехоту и бронетехнику ВСУ, таким образом сорвав их ротацию. Удары были нанесены из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».