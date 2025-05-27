ВС РФ с помощью гаубицы «Мста-С» поразили командный пункт ВСУ

Российские военные, применив самоходную гаубицу 2С19 «Мста-С», ликвидировали командный пункт ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.
«Цель располагалась в полуразрушенном здании, которое использовалось противником для координации действий штурмовых подразделений и средств беспилотной авиации», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что боевая задача была выполнена военнослужащими из группировки войск «Центр».
Ранее сообщалось, что бойцы ВС РФ ликвидировали в зоне СВО пехоту и бронетехнику ВСУ, таким образом сорвав их ротацию. Удары были нанесены из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган».