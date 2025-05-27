Стало известно о состоянии россиянки, отбывающей 15 лет в тюрьме Антальи из-за младенца в унитазе

Напомним, что 14 октября 2024 года в Турции 18-летняя Екатерина Бурнашкина родила ребёнка в туалете аэропорта. Дочь она оставила прямо там, отправившись на паспортный контроль. Младенца нашла уборщица, доложившая обо всём руководству. Мать быстро нашли по камерам. Оказалось, что родила она от своего парня-студента, а о беременности даже не знала из-за лишнего веса. Малютке сделали российское гражданство. Сейчас её пытаются перевезти в РФ. Кстати, жёсткий приговор её матери вскоре могут отменить.