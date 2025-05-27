SZ: переговоры США и ЕС о борьбе с обходом санкций против РФ провалились

Издание процитировало спецпосланника Евросоюза по санкциям Дэвида О Салливана, который выразил сожаление по поводу прекращения координации между ЕС и США в вопросе предотвращения обхода антироссийских санкций. По его словам, это привело к отсутствию «совместного взаимодействия» между Вашингтоном и Брюсселем.