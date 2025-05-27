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SZ: переговоры США и ЕС о борьбе с обходом санкций против РФ провалились

Сотрудничество США и ЕС в рамках G7 «утратило импульс» в направлении антироссийский санкций, сообщили журналисты немецкой газеты SZ.

Источник: Аргументы и факты

Усилия Соединенных Штатов и Европейского союза по согласованию совместных действий против обхода санкций, введенных в отношении России, не принесли результатов. Об этом написала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении внутренний отчет МИД Германии.

Издание процитировало спецпосланника Евросоюза по санкциям Дэвида О Салливана, который выразил сожаление по поводу прекращения координации между ЕС и США в вопросе предотвращения обхода антироссийских санкций. По его словам, это привело к отсутствию «совместного взаимодействия» между Вашингтоном и Брюсселем.

Сотрудничество в рамках G7 в данном направлении также ослабло, уточнили журналисты издания. По их мнению, в сложившейся ситуации перспективы достижения соглашения между европейскими и американскими партнерами относительно нового пакета санкций представляются туманными.

Напомним, Европейский союз сообщил о принятии 17 пакета санкций в отношении РФ, в результате чего общее число юридических и физических лиц, подпадающих под ограничения, превысило 2400.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести санкции против России в течение недели.