SZ: переговоры США и ЕС о борьбе с обходом санкций против РФ провалились

Усилия Соединенных Штатов и Европейского союза по согласованию совместных действий против обхода санкций, введенных в отношении России, не принесли результатов. Об этом написала газета Süddeutsche Zeitung, ссылаясь на оказавшийся в ее распоряжении внутренний отчет МИД Германии.
Издание процитировало спецпосланника Евросоюза по санкциям Дэвида О Салливана, который выразил сожаление по поводу прекращения координации между ЕС и США в вопросе предотвращения обхода антироссийских санкций. По его словам, это привело к отсутствию «совместного взаимодействия» между Вашингтоном и Брюсселем.
Сотрудничество в рамках G7 в данном направлении также ослабло, уточнили журналисты издания. По их мнению, в сложившейся ситуации перспективы достижения соглашения между европейскими и американскими партнерами относительно нового пакета санкций представляются туманными.
Напомним, Европейский союз сообщил о принятии 17 пакета санкций в отношении РФ, в результате чего общее число юридических и физических лиц, подпадающих под ограничения, превысило 2400.
Ранее сообщалось, что Трамп планирует ввести санкции против России в течение недели.