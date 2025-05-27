Hürriyet: Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины

Кроме того, Фидан прибыл в Москву, чтобы обсудить двусторонние отношения России и Турции. По данным газеты, в прошлом году из-за санкций объем торговли между государствами сократился на 6,9%, это негативно отражается на строительстве первой турецкой АЭС «Аккую».