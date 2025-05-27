Hürriyet: Турция готова принять новый раунд переговоров России и Украины

Турция готова принять второй раунд переговоров между Москвой и Киевом и оказать всестороннюю поддержку для урегулирования кризиса, передает Hürriyet со ссылкой на главу турецкого МИД Хакана Фидана, который сейчас находится в России с двухдневным визитом.
Издание отмечает, что еще одна важная тема — ситуация в Сирии. «Анкара хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать политическую и территориальную целостность Сирии», — говорится в материале.
Кроме того, Фидан прибыл в Москву, чтобы обсудить двусторонние отношения России и Турции. По данным газеты, в прошлом году из-за санкций объем торговли между государствами сократился на 6,9%, это негативно отражается на строительстве первой турецкой АЭС «Аккую».
Россия — основной поставщик энергоносителей в Турцию, также россияне — лидеры по числу посещений страны в целях туризма, подчеркивает издание.
Напомним, Фидан прибыл в Москву в понедельник — 26 мая. Он провел встречу с главой российской делегации на переговорах 16 мая в Стамбуле — Владимиром Мединским, также его принял президент РФ Владимир Путин.
Прошлый раунд российско-украинских переговоров состоялся 16 мая. Эта встреча стала первым прямым контактом Москвы и Киева за последние три года. По итогам переговоров принято решение о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000», Киев запросил встречу глав государств, также страны договорились представить свое видение прекращения огня.
19 мая состоялся телефонный разговор российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа, после которого главы государств объявили, что РФ и Украина будут готовить меморандум о мирном договоре.
Также стало известно, что глава российского дипведомства Сергей Лавров и Фидан обсудят ситуацию после переговоров РФ и Украины.