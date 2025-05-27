СМИ: ЕС и США перестали согласовывать действия по борьбе с обходом санкций

Документ подготовлен по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, прошедшего в Брюсселе 20 мая. В ходе него спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Cалливан посетовал на «полный развал трансатлантической координации» в борьбе с обходом санкций против России. Он сказал, что совместных контактов по этой теме больше нет, также «потеряло динамику» сотрудничество стран G7 в этом вопросе.