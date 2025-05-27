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СМИ: ЕС и США перестали согласовывать действия по борьбе с обходом санкций

Евросоюз (ЕС) больше не рассчитывает на поддержку США в борьбе против обхода антироссийских санкций. Об этом сообщают газета Suddeutsche Zeitung и телерадиокомпания WDR со ссылкой на доклад германского МИДа.

Источник: Reuters

Документ подготовлен по итогам заседания Совета ЕС по иностранным делам, прошедшего в Брюсселе 20 мая. В ходе него спецпосланник ЕС по санкциям Дэвид О'Cалливан посетовал на «полный развал трансатлантической координации» в борьбе с обходом санкций против России. Он сказал, что совместных контактов по этой теме больше нет, также «потеряло динамику» сотрудничество стран G7 в этом вопросе.

Suddeutsche Zeitung отмечает, что теперь «остается загадкой, как европейцы и американцы намерены договориться о дополнительном пакете санкций в сложившихся обстоятельствах». Как утверждает газета, некоторые эксперты считают, что президент США Дональд Трамп предпочел бы «возобновить сотрудничество с Россией как можно скорее».

Согласно докладу МИД ФРГ, главными центрами обхода санкций являются Китай и Гонконг. В документе также уточняется, что 18-й пакет санкций затронет энергетический и банковский секторы России, однако Венгрия «в очередной раз демонстрирует “отсутствие готовности к компромиссу” по введению ограничений.