Турция готова стать хозяйкой нового раунда переговоров по Украине

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан подтвердил на переговорах в Москве готовность республики стать хозяйкой нового раунда мирных переговоров по урегулированию на Украине. Об этом пишет турецкая проправительственная газета Hurriyet.
Глава внешнеполитического ведомства находится сейчас в Москве с двухдневным визитом по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. В минувший понедельник, 26 мая, Фидан провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая, а также встретился и с главой государства Владимиром Путиным.
Как передает Hurriyet, в переговорах есть еще одна важная тема — Сирия. «Анкара хочет, чтобы Россия продолжала поддерживать политическую и территориальную целостность Сирии», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что Лавров также встретится с турецким коллегой во время его визита в Москву 26−27 мая. В МИД России уточнили, что дипломаты обсудят развитие ситуации после переговоров Москвы и Киева в Стамбуле.