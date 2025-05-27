Турция готова стать хозяйкой нового раунда переговоров по Украине

Глава внешнеполитического ведомства находится сейчас в Москве с двухдневным визитом по приглашению своего российского коллеги Сергея Лаврова. В минувший понедельник, 26 мая, Фидан провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, возглавлявшим российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая, а также встретился и с главой государства Владимиром Путиным.